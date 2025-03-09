Футбольные власти изучат оскорбления воронежских фанатов в адрес игрока "Зенита"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза всесторонне рассмотрит конфликт из-за удаления полузащитника "Зенита" Вендела в матче с "Факелом" в Воронеже.

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В рапорт делегата Российской премьер-лиги внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба.

Хавбек "Зенита" был удален на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес болельщиков "Факела". К тому момент петербургский клуб выигрывал 0:2, счет таким и остался.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции заявил, что поведение воронежских болельщиков омрачило игру.

"Даже один из игроков изображал макаку на поле. Конечно, это омрачило мое впечатление. Я надеюсь, что Fan ID для того и вводили, чтобы всех тех людей, которые ухали и обзывали макаками футболистов нашей команды, дисквалифицировали если не пожизненно, то хотя бы на какой-то срок, чтобы таких людей больше не было на стадионах. Если это произойдет, значит Fan ID работает",- заявил он.

Сергей Семак отметил, что ему всегда приятно приезжать в Воронеж: "Здесь хорошая поддержка, люди приходят, но та кучка людей, которые позволяют себе на расовой почве обзывать людей из-за их цвета кожи. Думаю, это не красит ни нашу страну, ни город, ни тех людей, которые это делают".

Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов не стал комментировать поведение болельщиков, так как "не видел момента". Сам клуб официально заявил о решительном выступлении против любых видов дискриминации.

"На данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела или иных игроков ФК "Зенит". Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить все необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков "Факела" клуб примет меры для наказания провинившихся",- отметили в "Факеле".

С центральной трибуны, по наблюдениям "РГ", уханья слышно не было. Однако болельщики с других трибун рассказали "РГ", что некоторые фанаты действительно громко ухали.