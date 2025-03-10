Тихонов усомнился в рекорде Дзюбы

Александр Тихонов усомнился в рекорде Артема Дзюбы.

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36-летний форвард «Акрона» забил 234-й гол в карьере в 20-м туре Мир РПЛ. Дзюба превзошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.