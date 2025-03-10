Тихонов усомнился в рекорде Дзюбы

Александр Тихонов о рекорде Дзюбы: «Лучшими были Пеле, Эйсебио, Герд Мюллер. В нашем футболе рекордов быть не может – чемпионат называется Премьер-лига, а трибуны пустые»
Александр Тихонов усомнился в рекорде Артема Дзюбы.
36-летний форвард «Акрона» забил 234-й гол в карьере в 20-м туре Мир РПЛ. Дзюба превзошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
«Лучшими нападающими были Пеле, Эйсебио, Герд Мюллер. А что Дзюба? В нашем футболе рекордов не может быть. Чемпионат называется Премьер-лига, а трибуны на стадионах пустые. Больше никогда не спрашивайте меня о нем», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.