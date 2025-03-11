Тренер «Ливерпуля» назвал ПСЖ самым богатым клубом в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». В первой игре парижане уступили со счётом 0:1.

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«Давайте будем честны, мы говорим о самом богатом клубе в мире, когда речь идёт о «ПСЖ». Может, есть клуб и побогаче, но Луис Энрике проделывает там прекрасную работу. Так что мы должны будем выложиться без остатка. Но, например, мы вообще не владели мячом с матче с «Манчестер Сити» — другим самым богатым клубом в мире после «ПСЖ» — и дома мы играли с «Сити» совсем не так, как на выезде. В первом матче «ПСЖ» произвёл на меня большое впечатление», — приводит слова Слота английское онлайн-издание Liverpool Echo.

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице и участвовал в стыковых матчах. «Ливерпуль» занял первую строчку на общем этапе и получил прямую путёвку в 1/8 финала.