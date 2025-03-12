«Урал» выбил «Рубин» из Кубка России

Екатеринбургский «Урал» на своем поле обыграл казанский «Рубин» в матче Кубка России. Путь регионов. Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 1:0.

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Три факта

1. Российский полузащитник «Урала» Тимур Аюпов забил свой 2 гол в Кубке России сезона 2024-2025. Дебютный мяч Аюпов реализовал в ворота саратовского «Сокола» в 5-ом кругу.

2. В сезоне 2023-2024 «Урал» обыграл «Рубин» в Кубке страны со счетом 2:0. В составе «уральцев» голами отличились Эрик Бикфалви и Андрей Егорычев.

3. На 37-ой и 86-ой минутах «Урал» смог отличится, но арбитры зафиксировали офсайд

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф, 1/4 финала

«Урал» - «Рубин» - 1:0

Голы: Аюпов, 45+2 (1:0)