Дзюба возвращается в сборную России

Нападающий Акрона Артем Дзюба получил вызов в национальную сборную России на мартовский сбор. Артём Дзюба войдёт в окончательный состав на матчи с Гренадой и Замбией.

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Артём Дзюба войдёт в окончательный состав на матчи с Гренадой и Замбией.

Валерий Карпин включил форварда «Акрона» в состав национальной команды. 36-летнему Дзюбе осталось забить один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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Последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году — против Дании на чемпионате Европы. Тогда он забил 30-й гол за команду, догнав Кержакова по мячам за сборную.