«Зенит» обыграл «Ростов» в матче Кубка России

«Зенит» обыграл «Ростов» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча, которая состоялась на «Ростов Арене», завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил колумбийский нападающий Матео Кассьерра на 79-й минуте.

Ответный матч состоится 16 апреля на стадионе «Газпром Арена».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский клуб идет на втором месте, набрав 43 балла. Столько же имеет «Краснодар», а на третьей строчке с 40 баллами идет «Спартак». «Ростов» занимает седьмую строчку с 30 баллами.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.