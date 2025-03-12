«Боруссия» одержала победу над «Лиллем» в Лиге Чемпионов

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над французским «Лиллем» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

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Встреча во Франции завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличились Эмре Джан, реализовавший пенальти, и Максимилиан Байер. У хозяев гол забил Джонатан Дэвид.

Первый матч в Дортмунде завершился со счетом 1:1.

«Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с испанской «Барселоной». Матчи пройдут 8/9 и 15/16 апреля.

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала. Ответный матч

«Лилль» (Лилль) — «Боруссия» (Дортмунд) — 1:2 (1:0)

Голы: Дэвид, 5. — Джан, 54 (с пенальти). Байер, 65.

Первый матч — 1:1