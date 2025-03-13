Анчелотти объяснил, почему пенальти в матче с «Атлетико» бил Рюдигер

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему в послематчевой серии пенальти в ответной игре с мадридским «Атлетико» удар с «точки» исполнял защитник Антонио Рюдигер, а не нападающий Эндрик.

© Чемпионат.com

«Мы хотели поставить Эндрика бить пятым, но решили, что Рюдигер более собран. Мы говорили об этом. Я сказал Эндрику, что собираюсь поставить его пятым, и он не особо обрадовался. И я сказал: «Погодите, погодите». Мы выбирали между Эндриком и Рюдигером. Я увидел лицо Эндрика, и мы сказали: «Лучше Рюдигер», – приводит слова Анчелотти RMC Sport.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоялся накануне, 12 марта. Команды играли на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2.