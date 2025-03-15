Зинченко раскрыл, что было в раздевалке «Арсенала» после победы «Реала» над «Атлетико»

Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал серию пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал» (1:0, пенальти – 2:4).

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– Какая была реакция в раздевалке «Арсенала» во время серии пенальти в мадридском дерби? Была ли радость в конце? – Как можно радоваться? Были смешанные чувства, потому что «Атлетико» не повезло с пенальти Альвареса. Никто ничего не говорил. Чувства были смешанные. С кем бы мы ни играли – с «Атлетико» или с «Реалом» – обе команды замечательные, – приводит слова Зинченко HaytersTV.

Напомним, благодаря победе в первом матче (2:1) в 1/4 финала вышел «Реал», который и станет соперником «Арсенала».