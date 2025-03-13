Семак объяснил, почему после скандала Вендел не сыграл в Кубке

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что бразильский полузащитник Вендел переживает из-за скандала в матче на прошлой неделе в Воронеже против "Факела" (2:0).

Напомним, Вендел был удален за неприличный жест в сторону фанатов воронежцев. Судья Виталий Мешков показал хавбеку прямую красную карточку на 74-й минуте. Перед этим, как утверждают представители "Зенита", Вендела оскорбляли с трибун на расистской почве.

Накануне Вендел пропустит выездную встречу своей команды с "Ростовом" (1:0) в рамках полуфинала "Пути РПЛ" Кубка России. По словам Семака, бразилец заболел.

"Не могу сказать, насколько все серьезно - это заболевание из разряда ОРВИ. Не буду судить о сроках выздоровления. Как себя чувствует Вендел после скандала в Воронеже? Знаете, все латиноамериканские игроки эмоциональные. Ему обидно, он переживает, но не приехал сюда по состоянию здоровья", - подчеркнул Семак.

Удаление Вендела, а также эпизод расизма на матче "Факела" с "Зенитом" КДК РФС рассмотрит сегодня.