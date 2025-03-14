ЭСК объяснила, почему Мешков не должен был удалять Якимова в матче против «Зенита»

Экспертно‑судейская комиссия при президента Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала неверным решение арбитра Виталия Мешкова удалить полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) против «Зенита», сообщается на сайте РФС.

© ФК «Факел»

В субботу «Зенит» на выезде обыграл «Факел» со счетом 2:0. В первом тайме Якимов получил прямую красную карточку за нарушение на игроке «Зенита» Лусиано.

— Нарушение правил со стороны Якимова против Лусиано, по мнению всех членов комиссии, не являлось лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая направление движения мяча не в сторону ворот, достаточно большое расстояние до ворот, неочевидный контроль мяча атакующим игроком из‑за сильной передачи мяча партнером по команде. По этим причинам, комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Факела» за срыв перспективной атаки в данном игровом эпизоде, а VAR должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации, — говорится в сообщении.

Также в ЭСК заявили, что Мешков правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны Луиса Энрике против голкипера «Факела» Александра Беленова на 19‑й минуте матча. Кроме того, арбитр верно засчитал гол Маттео Кассьерры на 57‑й минуте.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.