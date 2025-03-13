КДК оштрафовал нападающего «Рубина» за неспортивное поведение

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал нападающего «Рубина» Мирлинда Даку за неспортивное поведение. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Албанец наказан за неподобающее поведения после удаления в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1). Албанец оформил дубль и был удалён на 75-й минуте после стычки с Алексисом Дуарте.

«Даку оштрафован за неспортивное поведение на 50000 рублей за удар по штативу после удаления», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.