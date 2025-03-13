КДК оштрафовал нападающего Даку за неспортивное поведение в матче со «Спартаком»

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Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал нападающего «Рубина» Мирлинда Даку за неспортивное поведение. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Албанец наказан за неподобающее поведения после удаления в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1). Албанец оформил дубль и был удалён на 75-й минуте после стычки с Алексисом Дуарте.

КДК оштрафовал нападающего «Рубина» за неспортивное поведение
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«Даку оштрафован за неспортивное поведение на 50000 рублей за удар по штативу после удаления», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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