Мостовой: можно было и меня в сборную вызвать

Александр Мостовой иронично отреагировал на вызов Артема Дзюбы в сборную РФ.

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36-летний нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на мартовские товарищеские игры с Гренадой и Замбией.

Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, обогнал Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

Артем не играл за сборную России с 2021 года. Он забил за команду 30 голов и делит первое место с Кержаковым.