«Факел» оспорит решение КДК о матче без зрителей

«Факел» подаст апелляцию на решение о матче без зрителей из-за дела Вендела.

Ранее КДК РФС объявил, что за расистское поведение болельщиков в отношении полузащитника «Зенита» Вендела «Факел» наказан одним домашним матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей.