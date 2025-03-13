УЕФА обсудит изменение правил пробития пенальти после матча «Атлетико» - «Реал»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) по вопросу пересмотра правила пробития 11-метрового удара после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между испанскими "Атлетико" и "Реалом". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Реал" победил "Атлетико" в серии пенальти со счетом 4:2. В первом матче "Реал" победил со счетом 2:1, в ответном уступил (0:1). Гол игрока "Атлетико" Хулиана Альвареса в серии пенальти не был засчитан из-за двойного касания.

"Атлетико" обратился в УЕФА по поводу инцидента, который привел к отмене удара с пенальти, выполненного Хулианом Альваресом. Хотя и незначительно, игрок коснулся мяча стоящей ногой, прежде чем ударить по нему. Согласно действующему правилу VAR (видеоассистент рефери - прим. ТАСС) должен был вызвать судью, чтобы тот просигнализировал, что гол следует отменить. УЕФА вступит в переговоры с ФИФА и IFAB, чтобы определить, следует ли пересматривать правило для случаев, когда двойное касание явно непреднамеренное", - говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

В четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с английским "Арсеналом".