Агент Головина объяснил, почему игрока не вызвали в сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин не вызван в сборную России на мартовский сбор из‑за того, что пока не набрал форму после травмы, сообщил «Матч ТВ» агент футболиста Александр Клюев.

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В четверг российский хавбек принял участие в тренировочном занятии «Монако». Футболист пропустил пять матчей из‑за травмы приводящей мышцы бедра.

— Головин вернулся к тренировкам, готов ли он уже к играм?

— Александр только вернулся к тренировкам в общей группе, его готовность к играм оценит тренерский штаб.

— В сборную он также не едет из‑за того, что только вернулся после травмы?

— Да, конечно. Ему надо набрать форму, сейчас нет смысла. Саша постоянно на связи с главным тренером сборной России, — сказал Клюев «Матч ТВ».

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Сборная России 19 марта проведет товарищеский матч против Гренады, 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

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