Нападающий Гуарирапа поделился эмоциями от первого гола в составе ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа поделился эмоциями от первого гола в составе армейцев. Венесуэлец отличился в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1).

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«Я очень счастлив. Сказал партнёрам, насколько этот гол важен для меня. Вы даже не представляете, как долго ждал этот забитый мяч. Надеюсь, что после этого гола меня прорвёт, я начну регулярно забивать за ЦСКА. Не сказать, что было какое‑то психологическое давление из‑за того, что не забиваю. Потому что главный тренер меня поддерживал, говорил, что надеется на меня и во мне уверен. То же касается партнёров по команде, — приводит слова Гуарирапы «Матч ТВ».

12 сентября, в последний день летнего трансферного окна, форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа перешёл в московский ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/2025. Всего в составе армейцев Гуарирапа провёл 19 официальных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.