Стала известна новая дата матча между «Барселоной» и «Осасуной»

"Барселона" сыграет с "Осасуной" в конце марта.

Как сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации, встреча 27-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Осасуной" пройдет 27 марта.

Напомним, игра должна была состояться 8 марта, но была перенесена из?за скоропостижной кончины врача каталонцев Карлеса Миньярро Гарсии.

"Барселона" набрала 60 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые опережают мадридский "Реал", у которого также 60 баллов, по результатам личных встреч и имеют матч в запасе.