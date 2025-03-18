Защитник «Ахмата» не исключил, что завершит карьеру в конце нынешнего сезона

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев не исключил, что завершит карьеру в конце текущего сезона.

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37‑летний Уциев выступает за грозненцев с января 2010 года и провел за клуб более 300 матчей.

— Пока никаких переговоров о новом контракте с «Ахматом» не было. Посмотрим, уже когда закончится контракт. Что касается завершения футбольной карьеры, не знаю. Я это пока не планировал. Нужно дожить до лета. Если надо будет, завершу, а если нет — продолжу играть, — приводит слова Уциева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Уциев принял участие в 8 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

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