Футболист «Акрона» оценил тренерский потенциал Дзюбы

Защитник тольяттинского «Акрона» Родриго Эсковал считает, что его одноклубник Артем Дзюба в будущем может преуспеть как тренер.

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Дзюба вошел в окончательный состав сборной России на мартовский сбор и товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии. Игры пройдут 19 и 25 марта на стадионе московского «Динамо». 36‑летний форвард получил вызов в команду впервые с 2021 года.

— Дзюба — очень опытный футболист и человек, он проводит потрясающую карьеру. Артем часто помогает нам советами, разговаривает с молодыми футболистами, да и вообще со всеми. В плане понимания футбола он знает очень многое. Если он сам этого захочет, то, думаю, сможет сделать такую же блестящую тренерскую карьеру, — сказал Эсковаль, слова которого приводит «РБ Спорт».

Прямую трансляцию матча Россия — Гренада смотрите 19 марта с 19:30 мск на «Матч ТВ» и с 19:55 мск на МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.