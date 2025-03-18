Шахматист Непомнящий высказался о нынешнем состоянии «Спартака»

Ян Непомнящий о легионерах в «Спартаке»: «Команда должна радовать игрой, результатами – это приоритет. В матче с «Зенитом» фанаты были рады. Неважно, сколько иностранцев»
Ян Непомнящий высказался относительно преобладания легионеров в «Спартаке».
Команда тренера Деяна Станковича победила «Зенит» (2:1) в матче Мир РПЛ.
В стартовом составе красно-белых сыграли четыре россиянина – вратарь Александр Максименко, защитники Даниил Денисов и Руслан Литвинов, а также хавбек Наиль Умяров.
– В основном составе красно-белых много легионеров. Не считаете, что сейчас нужно доверять российским футболистам?
– Команда должна радовать болельщиков красивой игрой, результатами. Это приоритет.
В матче с «Зенитом» фанаты были рады. Неважно, сколько в составе легионеров, – сказал шахматист и болельщик «Спартака» Ян Непомнящий.