Шахматист Непомнящий высказался о нынешнем состоянии «Спартака»

Ян Непомнящий высказался относительно преобладания легионеров в «Спартаке».

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Команда тренера Деяна Станковича победила «Зенит» (2:1) в матче Мир РПЛ.

В стартовом составе красно-белых сыграли четыре россиянина – вратарь Александр Максименко, защитники Даниил Денисов и Руслан Литвинов, а также хавбек Наиль Умяров.

– В основном составе красно-белых много легионеров. Не считаете, что сейчас нужно доверять российским футболистам?

– Команда должна радовать болельщиков красивой игрой, результатами. Это приоритет.

В матче с «Зенитом» фанаты были рады. Неважно, сколько в составе легионеров, – сказал шахматист и болельщик «Спартака» Ян Непомнящий.