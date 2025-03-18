Олег Романцев объяснил, за счет чего «Спартак» обыграл «Зенит» в дерби

Легендарный экс-тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, за счёт чего красно-белые добыли победу в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоялась в воскресенье, 16 марта, в Москве. Команда Деяна Станковича обыграла соперника со счётом 2:1.

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«Я думаю, что поддержка 41 тысячи зрителей, собравшихся на трибунах, сказала своё слово. Этот фактор играл важную роль и в моё время, и сегодня. Порой, когда уже спартаковцы изрядно вымотались, они убегали из последних сил и всё равно старались наносить удары по воротам», — приводит слова Романцева «Спорт уик-энд».

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.