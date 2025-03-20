Апелляция «Барселоны» о переносе матча с «Осасуной» отклонена

RFEF отклонила апелляцию «Барселоны» по поводу матча с «Осасуной».

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Встреча 27-го тура Ла Лиги должны была состояться 8 марта, однако из-за смерти члена медицинского штаба каталонцев Карлеса Миньярро игра была перенесена на 27 марта.

«Барселона» подавала апелляцию на это решение – клуб пытался добиться переноса игры на другой день, поскольку 27 марта он не сможет рассчитывать на шестерых игроков. «Осасуну» тоже не устраивает эта дата.

Как сообщает журналист COPE Исаак Футо, комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию «Барсы» и «Осасуны» и оставил в силе решение о проведении игры 27 марта.

В связи с этим Ла Лига перенесет матч «Атлетик» – «Осасуна» с 28 марта на 30 марта.