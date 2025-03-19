Игрок «Барселоны» рассказал, как соблюдает пост во время Рамадана

Вингер «Барселоны» Ямаль рассказал, как соблюдает пост во время Рамадана.

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– Ты мусульманин, и сейчас идет Рамадан. Во сколько ты встаешь? Какова твоя жизнь во время Рамадана? Что такое электролиты?

– Сегодня я встал в четыре часа утра и плотно позавтракал. Потом я могу встать позже остальных, потому что пропускаю завтрак с командой. Затем я иду тренироваться, а потом ухожу в свою комнату, чтобы продолжить свои молитвы. И так до тех пор, пока не наступит время, когда можно прервать пост.

Электролиты нужны для того, чтобы поддерживать уровень гидратации в течение дня, – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.