Полузащитник «Динамо» стал самым подешевевшим игроком РПЛ

Сегодня, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге. Самым подешевевшим футболистом по итогам обновления стал бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло. Его трансферная стоимость снизилась на € 1 млн.

Теперь хавбек бело-голубых оценивается в € 11 млн. С июня прошлого года стоимость Бителло неизменно составляла € 12 млн. Напомним, в зимнее трансферное окно интерес к полузащитнику проявлял «Ботафого». Сам Бителло, как сообщалось, также был заинтересован в смене клуба. «Динамо», однако, отказалось продавать футболиста перед весенней частью сезона.