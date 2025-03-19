Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России.

36-летний нападающий сборной России отличился в BetBoom товарищеском матче с Гренадой (3:0, первый тайм). Таким образом, Дзюба побил рекорд Александра Кержакова (30) по голам в составе национальной команды.

На счету Дзюбы теперь 31 забитый мяч – на это ему потребовалось 56 матчей. Кержаков забил 30 голов, проведя 90 игр в футболке национальной сборной.

9 марта Дзюба превзошел другой рекорд Кержакова, забив 234-й гол и став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.