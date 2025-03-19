Сборная России по футболу разгромила команду Гренады

Футболисты сборной России по футболу со счетом 5:0 одержали разгромную победу над командой Гренады в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 15 283 зрителей.

Забитыми мячами отметились Данил Пруцев (16-я минута), Арсен Адамов (42), Артем Дзюба (43), Даниил Фомин (53) и Зелимхан Бакаев (60). Для Фомина этот гол стал первым в составе сборной России.

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, нападающий довел число голов за национальную команду до 31. Ранее он делил первое место с форвардом Александром Кержаковым, на счету которого 30 забитых мячей. Также Дзюба в возрасте 36 лет, 6 месяцев и 25 дней стал автором самого возрастного гола сборной России. Прежним рекордсменом по этому показателю был защитник Сергей Игнашевич. В сентябре 2014 года, когда ему было 36 лет, 2 месяца и 25 дней, он забил в товарищеском матче с командой Азербайджана (4:0).