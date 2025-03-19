Дзюба раскритиковал мяч российского производства

Дзюба о мяче Jogel «Меридиан. Время России»: «Много брака из-за него. Слишком легкий, все время виляет, как Jabulani»
Артем Дзюба описал недостатки нового мяча сборной России.
На игре команды Валерия Карпина против Гренады (5:0) использовался продукт компании Jogel под названием «Меридиан. Время России».
Сообщалось, что мяч создан с использованием технологии переработки пластика. На его поверхность нанесены 11 часовых поясов России, символизирующие, что игра в футбол в стране никогда не останавливается.
«Очень много брака из-за мяча, очень тяжелый мяч: невозможно рассчитать, слишком легкий, ты не можешь понять, как его принять, он все время виляет, как Jabulani в свое время», – сказал в эфире «Матч ТВ» 36-летний нападающий, побивший рекорд по голам за сборную России.