Дзюба раскритиковал мяч российского производства

Артем Дзюба описал недостатки нового мяча сборной России.

На игре команды Валерия Карпина против Гренады (5:0) использовался продукт компании Jogel под названием «Меридиан. Время России».

Сообщалось, что мяч создан с использованием технологии переработки пластика. На его поверхность нанесены 11 часовых поясов России, символизирующие, что игра в футбол в стране никогда не останавливается.