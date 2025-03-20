Первый тренер Соболева оценил его игру в матче со «Спартаком»

Первый тренер Александра Соболева оценил его игру в матче со «Спартаком».

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«Зенит» уступил красно-белым в 21-м туре Мир РПЛ (1:2). Соболев вышел на замену на 78-й минуте.

– Не согласен с тем, что Соболев виноват во втором пропущенном голе. Весь «Зенит» вышел, словно джентельмены с тросточкой, в том числе и Александр. Футболисты «Спартака» носились, как ошпаренные, а петербуржцы трусцой бегали. Ошиблись там все, Мантуан, момент с Эраковичем – это пенальти. Выделить кого-то нельзя. «Зенит» проиграл все единоборства в середине поля. Может, физически петербуржцы не готовы.

– Почему Соболев не забивает в РПЛ?

– Он не любит и не умеет выходить на замену. Когда все пешком ходят, он не исключение. Чтобы Александр начал забивать, нужно выходить с первых минут. Пока «Зенит» думает, что к ним чемпионство само придет, – сказал первый тренер Соболева Александр Горбунов.