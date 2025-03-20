Маухуб дисквалифицирован на 2 матча КР после удаления в игре с ЦСКА

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб получил двухматчевую дисквалификацию после удаления в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА; на один из этих матчей — условно. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

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