Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о матчах сборной России по футболу в условиях международного отстранения. Он считает, что победы национальной команды во встречах со слабыми соперниками — это сплошной обман, который выглядит смешно. По мнению Мостового, такие победы ничего не значат.

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