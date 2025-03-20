Подсчитано, сколько сообщений о Дзюбе опубликовали СМИ в день его рекорда

Около 1 800 сообщений с упоминанием нападающего Артема Дзюбы в день установления им рекорда по голам за сборную России по футболу опубликовали различные СМИ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного АО "Крибрум".

В среду сборная России в Москве обыграла команду Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче. Дзюба забил третий мяч в игре, который стал для него 31-м в составе национальной команды. Он обошел по этому показателю Александра Кержакова, став лучшим бомбардиром в истории сборной России. 9 марта Дзюба забил гол за тольяттинский "Акрон" в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" (2:1), став лучшим бомбардиром среди российских футболистов с 234 голами. Сейчас в его активе 236 мячей.

"В 2025 году в СМИ было опубликовано 15 тыс. сообщений с упоминанием Дзюбы, в соцмедиа - почти 35 тыс. Но до рекордных голов присутствие футболиста в медиапространстве было довольно скромное. В СМИ публиковалось не больше 300 сообщений в день, в соцмедиа - не больше 400, - отмечается в результатах исследования. - Все изменилось в марте. В этом месяце Артем упоминался почти в 12 тыс. сообщений в СМИ, и в 27 тыс. сообщений в соцмедиа (которые опубликовали 8 033 автора), а пики публикаций пришлись как раз на дни, когда форвард переписывал историю российского футбола. Так, 9 марта в СМИ появилось почти 1 700 сообщений с упоминанием Дзюбы, а в соцмедиа - почти 4 300".

"Но наибольший отклик аудитории вызвал рекордный гол Артема за сборную страны 19 марта. СМИ опубликовали почти 1 800 сообщений, в соцмедиа появились почти 4 800 публикаций. Очевидно, что в марте в основном про Артема писали российские федеральные СМИ - почти 11 тыс. сообщений. Но успехи российского футболиста заинтересовали и иностранную аудиторию. Так, почти 180 сообщений с упоминанием Дзюбы опубликовали зарубежные издания. Что же касается соцмедиа, то персона Дзюбы в марте в основном обсуждалась в VK (14 тыс. публикаций) и Telegram (9,5 тыс.). При этом сообщения с упоминанием Артема собрали 81,5 млн просмотров", - говорится в результатах исследования.

Матч против команды Гренады стал для Дзюбы первым за сборную России с лета 2021 года. Тогда он в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы сумел реализовать пенальти во встрече против датчан (1:4). На игру с командой Гренады Дзюба вышел с капитанской повязкой.