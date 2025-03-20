РФС утвердил расписание полуфинальных матчей Кубка России

Газета.Ru

Стало известно время проведения полуфинальных матчей Кубка России по футболу. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Стало известно, когда состоятся матчи 1/2 Кубка России
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Матчи в Пути регионов будут сыграны 15 апреля. В 18:00 по московскому времени «Локомотив» сразится с грозненским «Ахматом», а в 20:30 на поле выйдут «Спартак» и «Урал».

Ответные матчи 1/2 Пути РПЛ пройдут 16 апреля. Петербургский «Зенит» сыграет с «Ростовом» в 18:00 (мск), а «Динамо» и ЦСКА — 20:30 (мск).

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.