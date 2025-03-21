Черданцев: «Динамо» нужно делать ставку на Кубок России

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что московскому «Динамо» стоит сконцентрироваться на FONBET Кубке России, ведь в чемпионате страны шансов на что‑то серьезное уже практически нет.

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После 21‑го тура «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков.

— После поражения от «Локомотива» можно сказать, что «Динамо» потеряло шансы на чемпионство?

— По таблице все возможно, но от команд разные ощущения. У «Спартака» есть характер, у «Зенита» — мотивация, длинная скамейка, состав, «Краснодару» пока везет. А у «Динамо» я таких плюсов не вижу. Команда с прошлого сезона не показала умение играть на результат. Без этого претендовать на серьезные цели сложно. У «бело‑голубых» в запасе есть Кубок России. Надо делать ставку на него. Матч с ЦСКА — главный в сезоне для «Динамо», потому что в РПЛ претендовать на что‑то серьезное можно только теоретически, — сказал Черданцев «Матч ТВ».

Первый матч Пути РПЛ Кубка России завершился домашней победой ЦСКА со счетом 2:1. Ответная игра состоится 16 апреля на стадионе «Динамо».

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