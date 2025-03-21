Игорь Ларионов может покинуть пост главного тренера «Торпедо».

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Нижегородская команда на данный момент имеет серию из четырех поражений подряд в Фонбет чемпионате КХЛ. В прошлом матче «Торпедо» проиграло «Северстали» (2:3), уступив 21:44 по броскам.

«Торпедо» находится на восьмом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 70 очков в 67 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина команда сыграет против «Локомотива».

«Говорят, что дни Игоря Ларионова сочтены. Спасти его может только проход первого раунда, но даже игроки не верят, что смогут навязать борьбу «Локомотиву», – сказал журналист Алексей Шевченко.

Ларионов возглавляет «Торпедо» с сезона-2022/23.