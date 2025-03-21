Наумов сравнил Севикяна с Марадоной

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов дал свой комментарий относительно того, что столичная команда по завершению сезона 24-25 решила не выкупать армянского полузащитника Эдгара Севикяна у венгерского «Ференцвароша», поддержав подобную трансферную политику железнодорожников.

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«Локомотив» правильно делает, что не выкупает Севикяна у «Ферецвароша». Когда Эдгар только перешел в московский клуб и в первые пару матчей выходил на замену, мне очень понравилась его игра. Я надеялся, что он впишется в игру команду, но, к сожалению, как-то он совсем потерялся. Ничего страшного. Марадона тоже до «Наполи» много команд поменял, прежде чем заиграть на высоком уровне. Мне кажется, что Севикян идеально подошел бы «Ростову», а «Локомотив» – это просто не его команда», – приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 23-летний хавбек летом, по окончании аренды в «Локомотиве», вернется в будапештский коллектив, где на Эдгара также не рассчитывают и готовы продать. Интерес к полузащитнику проявляет ряд клубов из топ-5 лиг Европы.

В текущем сезоне Севикян вышел на поле за «Локомотив» в 16-ти играх и оформил четыре голевые передачи. Его контракт с «Ференцварошом» истекает летом 2028 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной Армении в 2,5 млн. евро.