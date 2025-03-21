Зимой к Кравцову был интерес от клубов РПЛ

Агент Кравцова: Зимой к Кириллу был интерес от клубов РПЛ
Агент Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал слова бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова.
Вчера, 20 марта, Кержаков заявил, что Кирилл Кравцов смотрелся бы в «Зените» сильнее Саши Зделара.
— Приятны ли такие слова?
— Мне? Ну и что? Не знаю, как ответить.
— Обращался ли «Зенит» или другой клуб РПЛ зимой по трансферу Кравцова?
— Интерес был.
— Готов ли будет Кравцов рассмотреть предложения от «Спартака» или «Краснодара»?
— На сегодняшний день у Кирилла стоит одна задача — выйти с «Сочи» в Премьер-лигу. Потом он уже будет думать, рассматривать или не рассматривать. Сейчас он сосредоточен только на «Сочи». Никакие варианты не рассматривает.