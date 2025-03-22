Арбитр Безбородов может стать подозреваемым в деле о мошенничестве

Футбольный судья Владислав Безбородов может оказаться подозреваемым в деле о мошенничестве.

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По информации Sport Baza, самарские следователи МВД выяснили схему, по которой футбольные арбитры могли получать деньги. Источник отметил, что самым частым явлением было то, что арбитры брали деньги сразу с обеих команд. И в таком случае не было влияния на результат.

Тут практически невозможно доказать факт передачи средств и довести дело до суда. Однако в этом случае рефери грозит наказание за мошенничество.

По данным Telegram-канала в материалах дела чаще всего упоминается арбитр Владислав Безбородов. Однако на допрос его так и не вызвали, поскольку у следователей нет уверенности в том, что он сделает признание.

В ноябре прошлого года Безбородов был отстранен от судейства до конца нынешнего сезона за оставленный комментарий, в котором он заявил о том, что "Владислав Безбородов - один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи".