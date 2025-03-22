Дубль Соболева помог «Зениту» разгромить БАТЭ со счетом 5:0

Завершился матч Winline Суперсерии, в котором встречались российский «Зенит» и белорусский БАТЭ. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Российский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

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На 14-й минуте полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов с передачи Александра Соболева открыл счёт в матче. Спустя две минуты бразилец Вендел удвоил преимущество «Зенита». На 25-й минуте защитник Нино забил третий мяч российской команды. На 56-й минуте нападающий Александр Соболев отправил четвёртый мяч в ворота БАТЭ. На 63-й минуте форвард сине-бело-голубых оформил дубль.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 43 очка и на текущий момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. После 1-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ заработал три очка и на данный момент располагается на второй строчке.