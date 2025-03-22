ЦСКА одержал победу над "Партизаном" в товарищеском матче

Московский ЦСКА в товарищеском матче с сербским "Партизаном" одержал победу со счётом 2:1. Игра прошла в Белграде на стадионе "Партизан". В составе гостей отличились нападающий Алеррандро (67 мин.) и полузащитник Рифат Жемалетдинов (90+1 мин.). У хозяев на 90+8 минуте отличился Душан Йованович.

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ЦСКА в текущем сезоне РПЛ после 21-го тура с 38-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре "армейцы" 29 марта на своем поле сыграет против махачкалинского "Динамо".