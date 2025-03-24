Черчесов рассказал, как уговорил Игнашевича вернуться в сборную России перед ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как уговорил защитника Сергея Игнашевича вернуться в национальную команду перед чемпионатом мира — 2018.

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— Расскажите вот всё, что связано с Игнашевичем, с принятием решения и так далее.

— Вот мне было 40 лет, когда я закончил как игрок. И ты чувствуешь психологию 36-летнего. Когда ты вот это как бы сам прошёл, 100 процентов ты не можешь в голову залезть, но хотя бы приблизительно понимаешь, что как тикает. Ну вот я вам задаю вопрос. Если бы после моего назначения я разговаривал с Игнашевичем, вот как вы думаете, как бы он отреагировал?

— В каком плане?

— Ну вот я его приглашаю в сборную. Он же уже закончил.

— Я думаю, что он сказал: «Спасибо большое, но у меня другие планы».

— Ну да, он воспитанный парень, вы это знаете. Ну, а потом бы день Х пришёл… Он же мне отказал. У меня же идея есть его взять. Вот я с первого дня его хотел в сборной. Но это, опять же, как говорил Константин Иванович Бесков, всё надо делать вовремя. И вот день Х пришёл. Во-первых, и там травмочка была у Джикии, там ещё что-то. Сам бог к этому вёл то, что я хотел два года назад, и завтра состав объявлять в 12 часов. Я вечером к нему приехал, у него в доме кафе внизу, я с ним поговорил. Как вы говорите, когда мы общаемся, энергетика, магия делает своё дело, ну и я уже тогда знал, что он скажет, А он ещё, наверное, не знал. Короче говоря, на следующий день он мне в 11 часов позвонил и сказал, что он готов. Просто я не дал ему времени задуматься над чем-то. Если бы я ему за год сказал, на товарищеские матчи ехать, это надо, то надо, критику выдерживать, тем более после чемпионата Европы, что было у вас. Ну, много нюансов. Поэтому, когда день X прошёл, мы повстречались, встретились. На птичьем нашем тренерском языке мы объяснили, и в 11 часов мне позвонил, в 12 объявление моего состава.

— Классная история. Но вы, когда вот он сказал «да», вы его видели прямо сразу игроком состава?

— Сразу, абсолютно. Я его сто лет видел, сто лет знаю. Ну, задача-то была какая? У нас были еще защитнички, и теперь к нему подобрать. И посмотрите, мы говорим, что такое Игнашевич. Игнашевич — это Кутепов. Кутепов провёл великолепный чемпионат мира, потому что рядом был Игнашевич. И наша задача была к нему подобрать [того], с кем на определённом уровне, подсознательном, они совпадают. Вот мы решили, что это Кутепов, и оно сработало. Если бы не было Игнашевича, я думаю, что Илья понимает, о чём я говорю, Кутепова бы не было. Хотя все удивились, что он в основном составе, — сказал Черчесов в выпуске программы «Коммент.Шоу».