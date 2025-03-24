Карпин назвал своего помощника скуфом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с Замбией в шутку назвал своего помощника Виктор Онопко скуфом.

© Телеграм-канал Сборная России по футболу

«Савелич скуф вообще конченый», — заявил Карпин.

В 2025 году у сборной России запланировано четыре матча. Первый состоялся 19 марта с Гренадой, россияне победили со счетом 5:0. Следующая встреча пройдет со сборной Замбии в Москве на «ВТБ Арене» 25 марта. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

На 6 июня запланирован матч Россия — Нигерия, на 10 июня — Белоруссия — Россия.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.