Фанаты «Спартака» планируют снять бойкот с матчей Кубка России.

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По информации телеграм-канала «Мутко против», они могут вернуться на трибуны к игре с «Уралом» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч состоится 15 апреля.

Отмечается, что большинство фанатов «Спартака» поддерживают решение о возвращении, но решение еще не принято. В ближайшее время может быть опубликовано совместное заявление.

Болельщики красно-белых остались последними фанатами, бойкотирующими кубковые игры. На играх РПЛ бойкот из-за действия Fan ID, действующий с 2022 года, будет продолжаться.