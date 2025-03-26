Манфред Угальде может покинуть «Спартак» летом

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

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Источник отмечает, что в январе Угальде находился в трансферных шорт-листах французских грандов — «Монако» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.