Сборная Аргентины вышла на ЧМ-2026 по футболу

Действующиий чемпион мира по футболу сборная Аргентины стала четвертой командой, прошедшей отбор на ЧМ-2026.

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Причем для этого аргентинцам даже не пришлось обыгрывать сборную Бразилии, матч с которой состоится в ночь со вторника на среду.

В очередном туре отборочного турнира в Южной Америке Боливия принимала Уругвай. Только победа хозяев могла отложить на время выход сборной Аргентины в финальную часть ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Встреча завершилась нулевой ничьей, и этот результат сделал аргентинцев недосягаемыми для боливийцев, идущих шестыми.

Напомним, что напрямую на ЧМ-2026 выйдут шесть лучших команд, седьмое место отправится в стыковые игры.

Первыми в финальную часть турнира отобрались японцы, вторыми - новозеландцы, а третьими - команда Ирана.

Всего в мундиале примут участие 48 сборных. Три места автоматически получили хозяева.