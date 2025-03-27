Экс-нападающий «Челси» назвал самую большую ошибку в карьере

Адриан Муту назвал употребление кокаина самой большой ошибкой в карьере.

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В сентябре 2004 года в результате анализа допинг-пробы в крови экс-нападающего «Челси» был обнаружен кокаин. Клуб расторг контракт с футболистом, Адриан был дисквалифицирован на 7 месяцев.