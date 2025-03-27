Экс-нападающий «Челси» назвал самую большую ошибку в карьере

Муту об употреблении кокаина: «Худшее решение, которое я мог принять. Мне было одиноко и грустно, но это меня не оправдывает. Этот урок сделал меня более зрелым человеком»
Адриан Муту назвал употребление кокаина самой большой ошибкой в карьере.
В сентябре 2004 года в результате анализа допинг-пробы в крови экс-нападающего «Челси» был обнаружен кокаин. Клуб расторг контракт с футболистом, Адриан был дисквалифицирован на 7 месяцев.
«Употребление кокаина во время пребывания в «Челси» было худшим решением, которое я мог принять в своей карьере. Мне было одиноко и грустно, но ни депрессия, ни что-либо другое не оправдывало моих действий. Я должен был попросить о помощи, но я этого не сделал. Однако ты выносишь урок из всего, что происходит в жизни, и этот урок сделал меня лучше – гораздо более зрелым и осознающим себя человеком. И я горжусь этим. Нулевая терпимость – такова была политика «Челси» в отношении наркотиков. И я думаю, что это справедливо. Я совершил ошибку, сбился с пути и поплатился за это. Я был сбит с толку. Я не привык к такой жизни. Я был не готов. Я пришел в «Челси» в неспокойное время в моей личной жизни, и я обнаружил, что нахожусь в плену у множества оправданий и лжи. Я был слишком молод и слишком одинок», – сказал Муту.