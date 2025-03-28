В Госдуме объяснили, зачем Дзюба заговорил об уходе из футбола

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба, анонсировавший уход из спорта в 2026 году, мог принять такое решение, чтобы не изматывать свой организм.

По ее словам, 36-летний спортсмен может чувствовать необходимость приостановить получение больших физических нагрузок.

«Футбол — очень травмоопасный вид спорта, хотя казалось бы, что в нем такого — это же не горные лыжи и бои. В нем есть много нюансов, и чем старше человек становится, тем этих нюансов возникает больше, я об этом по себе хорошо знаю. В определенном возрасте организм больше не может выдерживать те нагрузки, которые мог в молодости — ты можешь быть технически совершенен, но за этим с возрастом может стоять риск еще больших травм — любой лишний спринт способен нанести повреждение», — заявила Журова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх РПЛ.