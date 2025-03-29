ПСЖ обыграл "Сент-Этьен". Сафонов вышел в стартовом составе

"Пари Сен-Жермен" со счетом 6:1 обыграл "Сент-Этьен" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей голы забили Гонсалу Рамуш (43-я минута, с пенальти), Хвича Кварацхелия (50), Десире Дуэ (53, 67), Жоау Невеш (62) и Ибраима Мбайе (90), у проигравших - Лукас Стассин (9). Голевой передачей в составе "Сент-Этьена" отметился грузинский нападающий Зурико Давиташвили, с 2019 по 2022 год выступавший в России за казанский "Рубин", волгоградский "Ротор" и тульский "Арсенал".

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сыграл в стартовом составе своей команды впервые за три матча. Последний раз он выходил на поле 8 марта в гостевой встрече чемпионата Франции против "Ренна" (4:1).

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 71 очко после 27 матчей. Парижский клуб может стать чемпионом Франции в субботу, если "Монако" и "Ницца" сыграют вничью между собой. Встреча этих команд начнется в 23:05 мск.

"Сент-Этьен" располагается на предпоследнем, 17-м месте, набрав 20 очков после 26 встреч. Следующий матч ПСЖ проведет 1 апреля в полуфинале Кубка Франции против "Дюнкерка", "Сент-Этьен" 6 апреля сыграет в чемпионате страны против "Ланса".