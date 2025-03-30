«Краснодар» разгромил аутсайдера РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 5:0. На 53-й минуте счет открыл полузащитник Никита Кривцов. На 66-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Эдуард Сперцян. Затем дублем отметился нападающий Олакунле Олусегун. Окончательный счет во встрече на 80-й минуте установил полузащитник Данила Козлов.

Таким образом, после 22 матчей «Краснодар» остается лидером, набрав 49 очков. «Факел» является аутсайдером РПЛ и располагается на предпоследнем, 15-м месте, имея в активе 14 очков.

В следующем туре «Краснодар» примет тольяттинский «Акрон», а «Факел» — грозненский «Ахмат». Обе встречи пройдут 5 апреля.