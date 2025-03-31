Вратарь Лунев: Россию вернут в мировой футбол, когда закончится СВО

Газета.Ru

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев заявил, что российских футболистов вернут на международные соревнования, когда закончится СВО, передает «РБ Спорт».

Вратарь «Динамо» рассказал, когда Россию вернут в мировой футбол
© РИА Новости
«Мы играем не в Америке, не в Африке. Играем в Европе — а европейские страны не дают никакого намека на возвращение. За исключением двух-трех стран, которые относятся более-менее адекватно», — отметил Лунев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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